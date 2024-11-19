Adana'da Haraç İsteyen Zanlılar Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi'nde yer alan bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından, 2 kişi tutuklandı. Olay, haraç istemek amacıyla gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından yaşandı.

Saldırı ve Olayın Gelişimi

13 Kasım'da Havutlu Mahallesi'nde, motosikletli 2 zanlı tarafından tarım aletleri satan bir işletmeye kalashnikov piyade tüfeği ile ateş açıldığı bildirildi. Olaydan sonra, polis ekipleri bölgede 27 boş kovan buldu.

Saldırının hemen ardından, şüpheliler işletme sahibini telefonla arayarak haraç talep etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit etti: Mehmet A. (22), Cumali K. (24) ve İsa A. (18).

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyon sonucunda zanlılar yakalanırken, iki adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet A. ve Cumali K. tutuklandı, İsa A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Silahlı saldırı anı, bölgedeki başka bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırı sırasında yoldan geçen bazı araç sürücülerinin panik yaşadığı dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.