DOLAR
34,6 -0,21%
EURO
36,68 -0,14%
ALTIN
2.914,5 -0,46%
BITCOIN
3.167.461,48 -0,34%

Adana'da Haraç İsteyen Zanlılar Tutuklandı

Adana'da iş yerini kurşunlayarak haraç isteyen 2 kişi tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:13
Adana'da Haraç İsteyen Zanlılar Tutuklandı

Adana'da Haraç İsteyen Zanlılar Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi'nde yer alan bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından, 2 kişi tutuklandı. Olay, haraç istemek amacıyla gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından yaşandı.

Saldırı ve Olayın Gelişimi

13 Kasım'da Havutlu Mahallesi'nde, motosikletli 2 zanlı tarafından tarım aletleri satan bir işletmeye kalashnikov piyade tüfeği ile ateş açıldığı bildirildi. Olaydan sonra, polis ekipleri bölgede 27 boş kovan buldu.

Saldırının hemen ardından, şüpheliler işletme sahibini telefonla arayarak haraç talep etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit etti: Mehmet A. (22), Cumali K. (24) ve İsa A. (18).

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyon sonucunda zanlılar yakalanırken, iki adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet A. ve Cumali K. tutuklandı, İsa A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Silahlı saldırı anı, bölgedeki başka bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırı sırasında yoldan geçen bazı araç sürücülerinin panik yaşadığı dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzmanlar Türkiye'nin İklim Yol Haritasını Değerlendirdi: Hedefler ve Stratejiler
2
Senatör Van Hollen, İsrail'e Silah Satışını Engellemeye Destek Veriyor
3
Kuruyan Ceviz Ağaçlarını Satranca Dönüştürüyor
4
MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Özel Etkinlikler Düzenliyor
5
Fatih'in Altın Madalyalı İmamı: Kan Bağışlarıyla Hayat Kurtarıyor
6
2025 Sağlık Bakanlığı Bütçesi TBMM Komisyonunda Görüşülmeye Başlandı
7
Bahçeli'den Birlik Mesajı: 'Vatan, Bayrak, Millet İçin Ayrışma Yok'

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı