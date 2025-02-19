Adana'da Haraç İsteyen Zanlılar Yakalandı: 7 Tutuklama

Adana'da Silahlı Saldırılar ve Haraç İddiaları

Adana'da, silahlı saldırı düzenledikleri 3 iş yerinin sahiplerinden haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si mahkemece tutuklandı.

6 Şubat tarihinde Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde V.K. (66) ait oto tamirhanesine, motosikletli şüpheliler tarafından hafif makineli tüfekle ateş açıldı. Aynı gün, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki başka bir iş yeri, A.S. (56) tarafından benzer bir silahla kurşunlandı. Üçüncü saldırı ise Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'de K.Ç. (24) ait oto galerisine, 15 Şubat'ta gerçekleşti. Burada da yine tabancayla saldırı düzenlendi.

Zanlıların, iş yerlerine yaptıkları saldırıların anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydederek işletme sahiplerine gönderdikleri bildirildi. Ancak şans eseri, bu saldırılarda kimse yaralanmamış olsa da iş yerlerinde ciddi hasar oluştu.

Zanlılar Yakalandı

Silahlı saldırıların ardından, telefonla aradıkları işletme sahiplerine kendilerini "duygusuzlar çetesi" üyesi olarak tanıtan zanlılar, haraç istedikleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği, mağdurların şikâyeti üzerine harekete geçerek şüphelilerin adreslerini tespit etti. Eş zamanlı operasyonla, Musa K. (24), Ramazan K. (19), Efehan Ö. (20), Hakan O. (22), Emrullah T. (26), İbrahim G. (20), Hakan G. (19), Salih G. (19), T.C.Ü. (17) ve C.T. (17) yakalandı.

Operasyonda, hafif makineli tüfek, tabanca, 24 uyuşturucu hap ile çok sayıda kask, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7 tanesi, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri İle Kanıtlandılar

Öte yandan K.Ç'nin oto galerisine motosikletli şüphelilerce yapılan silahlı saldırı başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. A.S'ye ait deponun kurşunlanması da kameraya yansıdı, bu görüntülerde bir zanlının hafif makineli tüfekle ateş açtığı anlar yer aldı.

Adana'da silahlı saldırı düzenledikleri 3 iş yerinin sahiplerinden haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Adana'da silahlı saldırı düzenledikleri 3 iş yerinin sahiplerinden haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.