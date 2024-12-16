Adana'da Haraç Vermeyen Esnafı Kurşunlayan İki Zanlı Tutuklandı

Adana'da Haraç Veren Esnafın İş Yeri Kurşunlandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, haraç vermeyi kabul etmeyen bir esnafın iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın Gelişimi

Karasoku Mahallesi'nde cep telefonu teknik servisi işletmeciliği yapan S.S. (48), 25 Kasım'da telefonla kendisini arayan bir kişinin 3 milyon lira haraç talep ettiğini bildirerek polise başvurdu. İddialara göre, aynı gün içinde yüzünü kapüşonla gizleyen motosikletli bir şüpheli, S.S.'nin iş yerine tabancayla ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Şüphelilerin Yakalanması

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından başlattıkları çalışma sonucunda kimliği belirlenen zanlı Cemil Ö. (22)'nün merkez Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonda Cemil Ö. ile ona yardım eden Alattin U. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, yaşanan silahlı saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.