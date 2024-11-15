Adana'da Hastane Büfesindeki Yangın Korkuttu

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün meydana gelen bir olayda, hastane içerisindeki büfede çıkan yangın, anında müdahale sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Ancak, olay ile ilgili ihbar üzerine hemen itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi ve yangına müdahale ettiler.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili çalışması sonucu yangın söndürülürken, büfede büyük hasar oluştu ve yapı kullanılamaz hale geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.