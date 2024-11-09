Adana'da Havai Fişek Yangın Çıkardı: Okulda Hasar Oluştu

Adana merkezli bir olayda, düğün eğlencesinde kullanılan havai fişek, Şakirpaşa İlkokulu’na isabet ederek yangına yol açtı.

Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde gerçekleştirilen düğün sırasında atılan havai fişek, okulun bir sınıfında yangına neden oldu. Olay, vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle hızla fark edildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak yangın, sınıfta önemli hasara yol açtı.

Bu olay, düğünlerde kullanılan havai fişeklerin ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi.