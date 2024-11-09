DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.617.709,23 0,57%

Adana'da Havai Fişek Yangın Çıkardı: Okulda Hasar Oluştu

Adana'da bir düğünde atılan havai fişek, okulda yangına neden oldu; itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 20:28
Adana'da Havai Fişek Yangın Çıkardı: Okulda Hasar Oluştu

Adana merkezli bir olayda, düğün eğlencesinde kullanılan havai fişek, Şakirpaşa İlkokulu’na isabet ederek yangına yol açtı.

Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde gerçekleştirilen düğün sırasında atılan havai fişek, okulun bir sınıfında yangına neden oldu. Olay, vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle hızla fark edildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak yangın, sınıfta önemli hasara yol açtı.

Bu olay, düğünlerde kullanılan havai fişeklerin ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
2
2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü Tayfun Pirselimoğlu'na Verildi
3
İmamoğlu’na Hatay Vali ve Belediye Başkanı’ndan Sert Yanıt
4
Burdur'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
5
Bologna'da Neofaşist Yürüyüşe Protestolar: Polis Müdahale Etti
6
Zelenskiy ve Trump Arasında Kurulan Diyalog: Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Açıklamalar

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!