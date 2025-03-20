Adana'da Havalı Süspansiyon ve Abart Egzozlu Araç Trafikten Men Edildi

Adana'da havalı süspansiyon ve abart egzoz takılı araç, sürücüsüne ceza kesilerek trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:02
Adana'da Havalı Süspansiyon ve Abart Egzozlu Araç Trafikten Men Edildi

Adana'da Trafik Denetimi: Havalı Süspansiyon ve Abart Egzozlu Araçlar Men Ediliyor

Adana'da, havalı süspansiyon ve abart egzoz takılı bir otomobil, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde trafikten men edildi. Söz konusu araç sürücüsü, yapılan incelemeler sonucu 10 bin 260 lira para cezasına çarptırıldı.

Denetim Sonrası Alınan Önlemler

Jandarma ekipleri, durdurdukları otomobilde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sırasında aracın havalı süspansiyon sisteminin yanı sıra, aşırı ses çıkaran abart egzozun da bulunduğu tespit edildi.

Bu tür araçların trafiğe çıkmasının tehlikeli olduğunu belirten güvenlik güçleri, sürücülerin dikkatli olmaları ve yasal düzenlemelere uymaları konusunda uyarıda bulundular.

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