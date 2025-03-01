Adana'da Hayırseverlerden İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği

Adana'da İhtiyaç Sahiplerine İftar İkramı

Adana'nın Kozan ilçesinde, hayırsever iş insanlarının destekleriyle geleneksel iftar programı düzenlendi. Kozan Belediyesi Sosyal Binası'nda kurulan iftar çadırında, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikram edildi.

20 Yıllık Geleneği Sürdürüyorlar

Organizasyonu yürüten Hakan Özden, iftar programının 20 yıldır hayırseverlerin katkılarıyla devam ettiğini vurguladı. Özden, "Biz burada insanlar arasında bir köprü görevi görüyoruz. Allah herkesin hayrını kabul etsin." şeklinde konuştu.

Özden, ayrıca iftar çadırının Ramazan süresince her gün hizmet vereceğini duyurdu.