Adana'da Helikopter Destekli Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

Adana'da başlatılan helikopter destekli huzur ve güven uygulamasında 12 bin kişi sorgulandı, çok sayıda araç ve iş yeri denetlendi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 00:50
Adana'da Helikopter Destekli Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

Adana'da Güvenlik Uygulaması Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama, 30 ayrı noktada 270 ekip ve 1550 personelin katılımıyla yapıldı.

13 Bin Kişi GBT Sorgulandı

Gerçekleştirilen operasyon sırasında 12 bin 663 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 4 bin 736 araç kontrol edilerek, çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Bazı bireylerin üst aramaları da yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Uygulamayı Yerinde İnceledi

Uygulamanın yapıldığı merkez Yüreğir ilçesinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da bulundular. Uygulama sırasında vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Arıkan, kentte huzurun sağlanması adına çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Huzur İçin Çalışmalar Sürüyor

Arıkan, "Bu aralar uygulamalarımızı güvenliğiniz için biraz daha artırdık. Devlet her zaman yanınızdadır. Huzurunuz bizim önceliğimizdir. Kimse devletten büyük değildir," diyerek vatandaşları bilgilendirdi.

Denetim ve Ceza Bilgileri

Denetimler sonucunda 4 çalıntı araç ele geçirildi, 2 araç trafikten men edildi ve 150 bin 22 lira tutarında ceza kesildi. 157 iş yeri denetlendi ve 16 usulsüzlük tespit edildi.

Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Denetimler sırasında 11 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, biri kurusıkı olmak üzere toplamda 10 şarjör, 59 mermi, 252,54 gram sentetik uyuşturucu ve 131 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da gerçekleştirilen bu kapsamlı uygulama, güvenliğin sağlaması ve huzurun korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adana'da polis, 30 noktada helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı. Helikopter...

Adana'da polis, 30 noktada helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı. Helikopter destekli uygulamada 4 bin 736 araç kontrol edildi, bazı kişilerin üst araması yapıldı.

Adana'da polis, 30 noktada helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı. Helikopter...

Adana'da polis, 30 noktada helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı. Helikopter destekli uygulamada 4 bin 736 araç kontrol edildi, bazı kişilerin üst araması yapıldı.

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