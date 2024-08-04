Adana'da Helikopter Kaza İncelemesi

Adana'da Helikopter Kazası Üzerine İnceleme

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos tarihinde orman yangınına müdahale eden helikopterin kırıma uğradığı bölgede jandarma ekipleri detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Gökdere Barajı'nda İncelemeler

Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na ulaşarak, botla göl üzerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, helikopterin bulunduğu noktadan su altı dronu yardımıyla görüntü aldı.

Helikopterin Kurtarılması Planlanıyor

Yaklaşık 35 metre derinlikteki helikopterin, barajdaki su seviyesinin düşürülmesinin ardından önce yüzeye, ardından da vinç yardımıyla karaya çıkarılması hedefleniyor.

Yangınla Mücadele Sırasında Meydana Gelen Kaza

Kızlarsekisi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta gerçekleşen orman yangınına müdahale etmek amacıyla Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan helikopter kırıma uğrayarak suya düştü. Kaza sonrası 3'ü Rus, toplam 5 kişilik mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme yaptı.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme yaptı.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme yaptı.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme yaptı.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme yaptı.