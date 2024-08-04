Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adana'da Helikopter Kaza İncelemesi

Kozan'da düşen helikopterin bölgesinde jandarma incelemeleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 17:35
Adana'da Helikopter Kaza İncelemesi

Adana'da Helikopter Kazası Üzerine İnceleme

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos tarihinde orman yangınına müdahale eden helikopterin kırıma uğradığı bölgede jandarma ekipleri detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Gökdere Barajı'nda İncelemeler

Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na ulaşarak, botla göl üzerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, helikopterin bulunduğu noktadan su altı dronu yardımıyla görüntü aldı.

Helikopterin Kurtarılması Planlanıyor

Yaklaşık 35 metre derinlikteki helikopterin, barajdaki su seviyesinin düşürülmesinin ardından önce yüzeye, ardından da vinç yardımıyla karaya çıkarılması hedefleniyor.

Yangınla Mücadele Sırasında Meydana Gelen Kaza

Kızlarsekisi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta gerçekleşen orman yangınına müdahale etmek amacıyla Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan helikopter kırıma uğrayarak suya düştü. Kaza sonrası 3'ü Rus, toplam 5 kişilik mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden...

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme yaptı.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden...

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme yaptı.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden...

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme yaptı.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden...

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme yaptı.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden...

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor