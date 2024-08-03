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Adana'da Helikopter Kazası: İncelemeler Başladı

Helikopterin düşüş bölgesinde inceleme yapıldı, yarın kurtarma çalışmaları başlayacak.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:21
Adana'da Helikopter Kazası: İncelemeler Başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde Helikopter Kırıma Uğradı

Adana'nın Kozan ilçesinde, orman yangınına müdahale eden bir helikopter, su almak için Gökdere Barajı'na yaklaşırken kırıma uğradı. Kazanın ardından helikopterin düştüğü alanla ilgili incelemeler gerçekleştirildi.

Su Alma Sırasında Kaza Meydana Geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinden oluşan bir heyet, kaza sonrası helikopterin düştüğü Gökdere Barajı çevresinde detaylı incelemelerde bulundu.

Yarın Kurtarma Çalışmaları Başlayacak

İnceleme sırasında, hastanede tedavi edilen ve taburcu edilen 3 Rus uyruklu mürettabat üyeleri de yer aldı. Helikopterin, suyun yaklaşık 35 metre derinliğinde olduğu bilgisi verilerek, kurtarma çalışmalarının çeşitli yöntemler ile yapılacağı belirtildi. Helikopter, bitiminde vinçle karaya çıkarılacak.

Orman Yangınına Müdahale Ettiği Bilgisi Verildi

Helikopterin, Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek amacıyla Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışırken bu kazayı yaptığı ifade edildi. Olay sonrası, 5 mürettebat hastaneye kaldırıldı, bunlardan 3'ü ise Rus vatandaşıydı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken...

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken...

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken...

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken...

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken...

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken...

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme gerçekleştirildi.

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