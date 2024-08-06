Adana'da Helikopter Kurtarma Çalışmaları Başladı

Helikopter Çıkarma Çalışmaları Adana'da Devam Ediyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos tarihinde orman yangınına müdahale ederken suya düşen helikopterin çıkarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Ekipler, Gökdere Barajı'nda yaptığı hazırlıklarla helikopteri yüzeye çıkarmak için ilk adımları attı.

Birçok Aşamalı Kurtarma Süreci

Helikopterin suyun yaklaşık 35-40 metre derinliğinden çıkarılması hedefleniyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timlerinden oluşan 20 kişilik ekip, sabah saatlerinde kaza alanına ulaştı. Ekip, kıyıya çekme çalışmaları için botlarla helikopterin bulunduğu bölgeye geçti.

Kurtarma Sürecinin Aşamaları

Baraj gölündeki helikopterin çıkarılabilmesi için su seviyesi düşürüldü. Toplamda 12 ton yük kaldırma kapasitesine sahip yedi kaldırma balonu ile helikopterin yüzeye çıkarılması planlanıyor. Helikopterin daha sonra botlar ile kıyıya taşınması, son olarak da vinç yardımıyla karaya alınması bekleniyor.

Olayın Arka Planı

Olayın meydana geldiği Kızlarsekisi Mahallesi'nde, 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale amacıyla Gökdere Barajı'ndan su alma işlemi yapıldığı sırada "Mi-8" tipi helikopter kırıma uğradı. Kazada, 3'ü Rus uyruklu olmak üzere 5 kişilik mürettebat kurtarılmayı başardı.

Ekiplerin sudaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.