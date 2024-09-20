DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,11 -0,13%
ALTIN
2.857,97 -1,11%
BITCOIN
2.170.699,88 -0,89%

Adana'da Hırdavat Dükkanına Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama

Adana'da bir hırdavat dükkanına yapılan silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı. Kamera kayıtları olayı aydınlattı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:49
Adana'da Hırdavat Dükkanına Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama

Adana'da Hırdavat Dükkanına Silahlı Saldırı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bulunan bir hırdavat dükkanına gerçekleştirilen silahlı saldırıya dair 4 kişilik bir şüpheli grubundan 3'ü tutuklandı. Haydaroğlu Mahallesi'nde yer alan M.R.'ye (80) ait iş yeri, 25 Ağustos tarihinde kapalı olduğu bir anda motosiklet üzerindeki 2 kişi tarafından tabancayla hedef alındı.

Saldırının Ayrıntıları

Saldırı sonrası dükkana çok sayıda mermi isabet ederken, olay anında orada görevli olan bekçi durumu hemen polise bildirdi. Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceledi ve saldırıyı yapan motosikletli zanlıların kimliklerini belirledi.

Zanlıların Yakalanması

Yakalanan kişilerin arasında silah ile ateş açtığı iddia edilen Muhammed Enes Y. (18) ve motosikleti kullanan arkadaşı Murat D. (22) yer aldı. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındılar. Ayrıca, olaya yardımcı olduğu ileri sürülen Mehmet E. ve otomobilin sahibi Abdulhakim D. de polis tarafından yakalandı.

Adli Süreç

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere yönelik nöbetçi hakimlik kararı verildi. Muhammed Enes Y., Murat D. ve Mehmet E. tutuklanırken, Abdulhakim D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamera Kayıtları Olayı Gün Yüzüne Çıkardı

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına göre, motosikletten iş yerine düzenli bir şekilde ateş açıldığı ve ardından şüphelilerin tekrar geri dönüp aynı eylemi gerçekleştirdiği belirlendi. Bu anlar, iş yerinin bekçisinin yaşadığı endişeli anlar ile kayıt altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vietnam ve Kuzey Kore Savunma İşbirliği Gelişiyor
2
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Avrupa Hareketlilik Haftası Mesajı
3
Pakistan, Rusya'dan Vize Kolaylığı Talep Etti
4
Ege Denizi için fırtına uyarısı
5
Güney Kore, Kuzey Kore'ye Tutuklu Vatandaşlarının İadesini Talep Etti
6
Tavşantepe'de Çocukların Psikolojik Durumu Üzerine Önemli Rapor Tamamlandı
7
TOKİ'den Ödemeleri Süren Konutlar İçin İndirim

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı