Adana'da Hırdavat Dükkanına Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama

Adana'da Hırdavat Dükkanına Silahlı Saldırı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bulunan bir hırdavat dükkanına gerçekleştirilen silahlı saldırıya dair 4 kişilik bir şüpheli grubundan 3'ü tutuklandı. Haydaroğlu Mahallesi'nde yer alan M.R.'ye (80) ait iş yeri, 25 Ağustos tarihinde kapalı olduğu bir anda motosiklet üzerindeki 2 kişi tarafından tabancayla hedef alındı.

Saldırının Ayrıntıları

Saldırı sonrası dükkana çok sayıda mermi isabet ederken, olay anında orada görevli olan bekçi durumu hemen polise bildirdi. Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceledi ve saldırıyı yapan motosikletli zanlıların kimliklerini belirledi.

Zanlıların Yakalanması

Yakalanan kişilerin arasında silah ile ateş açtığı iddia edilen Muhammed Enes Y. (18) ve motosikleti kullanan arkadaşı Murat D. (22) yer aldı. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındılar. Ayrıca, olaya yardımcı olduğu ileri sürülen Mehmet E. ve otomobilin sahibi Abdulhakim D. de polis tarafından yakalandı.

Adli Süreç

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere yönelik nöbetçi hakimlik kararı verildi. Muhammed Enes Y., Murat D. ve Mehmet E. tutuklanırken, Abdulhakim D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamera Kayıtları Olayı Gün Yüzüne Çıkardı

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına göre, motosikletten iş yerine düzenli bir şekilde ateş açıldığı ve ardından şüphelilerin tekrar geri dönüp aynı eylemi gerçekleştirdiği belirlendi. Bu anlar, iş yerinin bekçisinin yaşadığı endişeli anlar ile kayıt altına alındı.