DOLAR
34,15 -0,05%
EURO
38,12 -0,22%
ALTIN
2.931,11 -0,47%
BITCOIN
2.179.090,93 -0,56%

Adana'da Hırsızlığın Peşinde: İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da güvenlik kameralarına yakalanan iki hırsız tutuklandı. Olayın detayları ve zanlıların ifadeleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:06
Adana'da Hırsızlığın Peşinde: İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Olayı ve Tutuklamalar

Adana'nın merkezi Seyhan ilçesinde gerçekleşen bir hırsızlık olayı, güvenlik kameralarının yardımıyla çözümlendi. Duran Ali K., 30 Ağustos'ta Abidinpaşa Caddesi'ndeki günlük kiralık dairelerin bulunduğu binada meydana gelen hırsızlık hakkında hemen yetkililere başvurdu.

Hırsızlık Anı ve Şüphelilerin Belirlenmesi

Güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkan Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, iki şüphelinin kimliğini ve adreslerini belirledi. Hırsızlık sırasında içeride kimsenin olmaması, zanlıların rahatça hareket etmesine olanak tanıdı. Zanlıların 17 yaşındaki Y.Ç. ve 20 yaşındaki Yaşar B. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin Yakalanması ve İfadeleri

Güvenlik güçleri, ikametlerine yaptıkları baskınlar sonucu Y.Ç. ve Yaşar B.'yi yakalamayı başardı. Emniyette verdikleri ifadelerde, çaldıkları eşyaları satıp elde ettikleri parayı paylaşarak harcadıklarını belirttiler.

Adli Süreç ve Tutuklama

Yapılan işlemlerin ardında, adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olay esnasında, güvenlik kameralarına yansıyan detaylardan biri de zanlıların panik anında devrilen bir sandalyenin ardından yaşanan tartışmaydı.

Olayın ardından, güvenlik kameralarındaki görüntüler detaylıca incelendi. Şüpheliler, telle bağlanan kapıyı açtıktan sonra içeriye girerek üst kata çıktılar. Zanlılardan biri, kaçmak isterken sandalyeyi devirip, diğerinin tepkisini çekti. Daha sonra resepsiyondaki cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı alarak olay yerinden uzaklaştılar.

İLGİLİ HABERLER

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!
2
TARSİM Sistemi Türk Dünyasında Yaygınlaşıyor
3
Fransa'da Aktivist Elias d'Imzalene'nin Gözaltına Alınması
4
Fransa ve ABD'nin İsrail-Lübnan Sınırında Güvenlik Uzlaşısı Çağrısı
5
Atık Ayrıştırmanın Sıfır Atık Yaşam Tarzına Etkisi
6
Japonya'da Eski Boksör Hakamata İwao'nun 1966 Cinayet Davası Beraatle Sonuçlandı
7
Macron ve Zelenskiy'den Destek Mesajı

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı