Adana'da Hırsızlığın Peşinde: İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Olayı ve Tutuklamalar

Adana'nın merkezi Seyhan ilçesinde gerçekleşen bir hırsızlık olayı, güvenlik kameralarının yardımıyla çözümlendi. Duran Ali K., 30 Ağustos'ta Abidinpaşa Caddesi'ndeki günlük kiralık dairelerin bulunduğu binada meydana gelen hırsızlık hakkında hemen yetkililere başvurdu.

Hırsızlık Anı ve Şüphelilerin Belirlenmesi

Güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkan Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, iki şüphelinin kimliğini ve adreslerini belirledi. Hırsızlık sırasında içeride kimsenin olmaması, zanlıların rahatça hareket etmesine olanak tanıdı. Zanlıların 17 yaşındaki Y.Ç. ve 20 yaşındaki Yaşar B. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin Yakalanması ve İfadeleri

Güvenlik güçleri, ikametlerine yaptıkları baskınlar sonucu Y.Ç. ve Yaşar B.'yi yakalamayı başardı. Emniyette verdikleri ifadelerde, çaldıkları eşyaları satıp elde ettikleri parayı paylaşarak harcadıklarını belirttiler.

Adli Süreç ve Tutuklama

Yapılan işlemlerin ardında, adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olay esnasında, güvenlik kameralarına yansıyan detaylardan biri de zanlıların panik anında devrilen bir sandalyenin ardından yaşanan tartışmaydı.

Olayın ardından, güvenlik kameralarındaki görüntüler detaylıca incelendi. Şüpheliler, telle bağlanan kapıyı açtıktan sonra içeriye girerek üst kata çıktılar. Zanlılardan biri, kaçmak isterken sandalyeyi devirip, diğerinin tepkisini çekti. Daha sonra resepsiyondaki cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı alarak olay yerinden uzaklaştılar.