DOLAR
35,93 -0,17%
EURO
37,31 -0,05%
ALTIN
3.286,28 -0,08%
BITCOIN
3.518.686,13 0,89%

Adana'da Hırsızlık Şüphelisi 3 Gün Sonra Yakalandı

Adana'da alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda 3 gün saklanan hırsızlık şüphelisi, kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 02:28
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 02:28
Adana'da Hırsızlık Şüphelisi 3 Gün Sonra Yakalandı

Adana'da Hırsızlık Şüphelisi 3 Gün Saklandı

Adana'da, 2 Şubat tarihinde bir alışveriş merkezindeki kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, 3 gün boyunca havalandırma boşluğunda saklandı. Hırsızlık olayında ilk belirlemelere göre şüpheli, 3 kilogram altın ve 100 bin lira çalarak kayıplara karışmıştı.

Havalandırma Boşluğundan Kaçmaya Çalıştı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızın saklandığını tespit ettikten sonra alışveriş merkezinin tüm giriş ve çıkışlarını kapattı. Ayrıca, bağlantılı yollar da önlem altına alındı. Ekipler, AFAD tarafından teknik destek alarak havalandırma sistemine girerek kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Gözaltına Alındı

Ekiplerin tüm önlemlerine rağmen, şüpheli havalandırmadan çıkıp zemin kattaki bir iş yerine atladı. Bu sırada yakalanan hırsız, iş yerinin kapısından koşarak çıkmaya çalıştı fakat hemen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Olayın Gelişimi

Olayın başlangıcı, alışveriş merkezindeki kuyumcunun alarmının çalmasıyla başladı. Özel güvenlik ekiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine, şüpheli alarmı duyup kuyumcudan çıkarak havalandırma boşluğuna girmişti. Alışveriş merkezi güvenlik ekipleri, durumu hızla kontrol altına alırken, şüpheli tüm çabalarına rağmen yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Büyük Baskın: 14 Filistinli Gözaltında
2
Trump, Gazze Şeridi'ni Devralma Planlarını Açıkladı
3
Tolga Can Yüksel'den Organ Bağışı Çağrısı
4
Beyaz Saray Önünde Filistin Destekçileri Netanyahu ve Trump'ı Protesto Etti
5
Çevre Bakanlığı, Grand Kartal Otel Yangınında İncelemelerde Bulundu
6
Trump: Gazze'ye Dönmemeliler, Orası Artık Yaşanabilir Değil
7
Şırnak'ta Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için Tören Düzenlendi

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!