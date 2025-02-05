Adana'da Hırsızlık Şüphelisi 3 Gün Sonra Yakalandı

Adana'da Hırsızlık Şüphelisi 3 Gün Saklandı

Adana'da, 2 Şubat tarihinde bir alışveriş merkezindeki kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, 3 gün boyunca havalandırma boşluğunda saklandı. Hırsızlık olayında ilk belirlemelere göre şüpheli, 3 kilogram altın ve 100 bin lira çalarak kayıplara karışmıştı.

Havalandırma Boşluğundan Kaçmaya Çalıştı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızın saklandığını tespit ettikten sonra alışveriş merkezinin tüm giriş ve çıkışlarını kapattı. Ayrıca, bağlantılı yollar da önlem altına alındı. Ekipler, AFAD tarafından teknik destek alarak havalandırma sistemine girerek kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Gözaltına Alındı

Ekiplerin tüm önlemlerine rağmen, şüpheli havalandırmadan çıkıp zemin kattaki bir iş yerine atladı. Bu sırada yakalanan hırsız, iş yerinin kapısından koşarak çıkmaya çalıştı fakat hemen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Olayın Gelişimi

Olayın başlangıcı, alışveriş merkezindeki kuyumcunun alarmının çalmasıyla başladı. Özel güvenlik ekiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine, şüpheli alarmı duyup kuyumcudan çıkarak havalandırma boşluğuna girmişti. Alışveriş merkezi güvenlik ekipleri, durumu hızla kontrol altına alırken, şüpheli tüm çabalarına rağmen yakalandı.