Adana'da Hurda Deposunda Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Adana'nın Seyhan İlçesinde Hurda Depo Yangını

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yer alan Barbaros Mahallesi'nde, hurda malzemelerin depolandığı iş yerinde çıkan bir yangın, 5 kişinin dumandan etkilenmesine neden oldu.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Bilinmiyor

Üç katlı bir apartmanın zemin katındaki hurda malzeme deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede yükselen duman, apartman sakinlerini dışarı çıkmaya zorladı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, hızla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın sırasında dumandan etkilenen 5 apartman sakini, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangın sonucunda depoda büyük hasar meydana gelirken, çıkış nedeni ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hurda malzemelerin depolandığı iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hurda malzemelerin depolandığı iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.