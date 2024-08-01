Adana'da Huzur Operasyonu: 32 Gözaltı ve Kaçakçılık Malzemelerine El Konuldu

Adana’da Asayiş Uygulamaları Sonucunda 32 Kişi Gözaltına Alındı

Adana'nın merkezindeki Sarıçam ilçesinde, yerel Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, aranan toplam 32 kişi yakalandı.

Uygulama Tarihleri ve Gözaltı Süreci

25 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında, ilçede gerçekleştirilen denetimler sonucunda gözaltına alınan bu bireyler, çeşitli suçlardan aranıyordu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, şu anda gözaltında bulunan şahısların soruşturması devam etmektedir.

Ele Geçirilen Yasaklı Eşyalar

Asayiş uygulamaları sırasında, emniyet güçleri tarafından ruhsatsız 6 tabanca, 4 tüfek, 6 şarjör, 50 fişek, toplamda 485 paket kaçak sigara, 262,91 gram uyuşturucu maddenin yanı sıra 47 uyuşturucu hap ve 5 çalıntı araç da ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yerel güvenliği sağlamak ve suç ile mücadele etmek adına etkin bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.