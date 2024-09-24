Adana'da İki Araç Çarpıştı: 1 Bebek ve 3 Yetişkin Yaralı

Adana'nın Kozan İlçesinde Trafik Kazası

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaza Detayları

Henüz sürücü kimlikleri belirlenemeyen 01 ABL 866 plakalı otomobil ile 01 CAA 04 plakalı aracın çarpışması, Kozan-Feke kara yolunun Suluhan mevkisinde gerçekleşti. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar ve Hastane Süreci

Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaralıları hızlı bir şekilde ambulansa alarak Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralılar arasında 1 yaşındaki Z.A.A., 31 yaşındaki C.A., 30 yaşındaki İ.Ç. ve 34 yaşındaki A.S.S. bulunuyor.