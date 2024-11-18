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Adana'da İki Evde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Adana'da meydana gelen iki ev yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 20:15
Adana'da İki Evde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Adana'da İki Evde Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Yangının kesin nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine yapılan ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve yangının yayılması önlendi. Ayrıca, Ceyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde başka bir evde meydana gelen yangın da itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

Her iki olayda da can kaybı veya yaralanma olmadı, fakat yangınların çıkma nedenleri ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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