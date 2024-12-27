Adana'da İki Hastaneden Eşya Çalan Zanlı Tutuklandı

Adana'da Hastane Hırsızlığı Olayı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Yüreğir ilçesindeki bir özel hastanede gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından ilgili ekipler hızla harekete geçti.

İlk olarak, ÇU Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli olan E.K. ve Z.S.Ç.'ye ait, içinde kimlik, kredi kartı ve 700 lira bulunan çantalar çalındı. Bunun yanı sıra, Yüreğir ilçesindeki bir özel hastaneden hasta olan I.Y.'ye ait cep telefonu, gümüş bileklik ve kimlik gibi değerli eşyaların da çalındığı bildirildi.

Hızla Yakalandı

Olayın ardından yapılan ihbarlar üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanelerin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan operasyon sonucu E.T. (18) gözaltına alındı.

Daha sonra, zanlının Z.S.Ç.'nin kredi kartı ile 10.500 liralık harcama yaptığı da belirlendi. Gözaltındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından, tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Güvenlik Kamerasında Anbean Yakalandı

Güvenlik kamerası görüntülerinde, E.T.'nin hastaneden bir personelden cerrahi maske alıp hastane koridorlarında dolaştığı anlar yer aldı. Bu görüntüler, hırsızlık olayının aydınlatılmasında önemli bir kanıt oluşturdu.

Tutuklanan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından cezaevine gönderildi.