Adana'da İki İşçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adana'da Cesur Kurtarma Operasyonu

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşanan olay, inşaat işçileri için tehlikeli bir durumu gözler önüne serdi. İki işçi, Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir apartmanın dış cephesini boyarken, üzerlerinde bulundukları iskenenin aniden düşmesiyle 9'uncu katta emniyet halatına asılı kaldı.

Kurtarma Anı

Olayı gören çevredekiler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye ulaşan ekipler, işçilerin güvenli bir şekilde kurtarılması için harekete geçti.

Sonuç

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle iki işçi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde, işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu olay, iş güvenliği alanında dikkat edilmesi gereken unsurları bir kez daha gündeme getirdi.