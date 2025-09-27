Adana'da İmam Muhammed Doğaç, Down Sendromlu Savaş Yavuz'un Umre Hayalini Gerçekleştirdi

Feke'de imamın desteğiyle kutsal topraklara

Adana'nın Feke ilçesinde görev yapan imam hatip Muhammed Doğaç, Down sendromlu Savaş Yavuz'un umre isteğini yerine getirerek onu kutsal topraklara götürdü.

Akoluk Mahallesi'ndeki Akoluk Camisi'nde görevli olan Doğaç, cemaatten edindiği bilgi üzerine Savaş Yavuz (35)'in umreye gitme arzusunu öğrenip gerekli işlemleri başlattı.

Gerekli hazırlıkları tamamlayan Doğaç, Yavuz ile birlikte kutsal topraklara giderek umre ibadetini gerçekleştirdi. Umre yolculuğunu tamamlayan ikili, daha sonra ilçeye döndü.

Organizasyon ve destek için imam hatip Muhammed Doğaç, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hac ve Umre Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Adana'nın Feke ilçesinde imam hatip Muhammed Doğaç (sağda), kutsal toprakları görmek isteyen Down sendromlu Savaş Yavuz'u (solda) umreye götürdü.