Adana'da İnşaat Kazası: Vinç Operatörü Tutuklandı

Adana'da Ölümlü İnşaat Kazası

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen trajik bir iş kazasında, inşaat malzemelerinin üzerlerine düşmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak vinç operatörü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kaza Detayları

Atakent Mahallesi'nde bir inşaat projesinde, 21 Eylül tarihinde kule vinçle taşınan inşaat malzemeleri, halatın kopması sonucu yere düştü. Bu sırada alanda bulunan işçiler Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) düşen malzemelerin altında kaldı. Olayın Sonrası

Her iki işçi de olay yerinde can verdi. Polis, kazanın başlıca nedenlerini araştırmak için derhal bir soruşturma başlattı. Gözaltına alınan vinç operatörü Murat D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve hakimlik tarafından tutuklandı.