Adana'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Adana'da İş Kazası

Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, inşaatın çatısından düşen bir işçi yaşamını yitirdi. Tenkerli Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın çatısında çalışan Hakkı Duru, düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Çalışma alanında yaşanan kazanın ardından Duru'nun eve dönmemesi üzerine, durumu merak eden eşi, çalıştığı inşaata gitti. Eşinin cansız bedenini burada bulan kadın, büyük bir şok yaşadı.

Soruşturma Başlatıldı

Olay yerine gelen jandarma ve savcı ekipleri, kaza ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Hakkı Duru'nun cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu üzücü olay, iş güvenliği konusundaki eksikliklerin bir kez daha önemini gösterdi.