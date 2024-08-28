Adana'da İş Yeri Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da Yangın Olayı

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen yangın, 4 katlı bir iş yerinde patlak verdi. Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki oto yedek parça satışının yapıldığı iş yerinin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın İhbarı ve Müdahale

Olayın hemen ardından iş yeri çalışanları durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye intikal eden polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yangına hızlıca müdahale etti.Dumandan Etkilenen Çalışanlar

Yangını söndürmeye çalışan iki kişi, dumandan hafif şekilde etkilendi. Sağlık ekipleri, bu iki kişiye ambulans içinde müdahale ederek ilk yardımı sağladı.

İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesi

İtfaiye ekipleri, alevlerin kısa sürede yayıldığı iş yerinde etkili bir çalışma yürütmek suretiyle yangını kontrol altına aldı. Olay sırasında bulvarda uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik kontrollü şekilde yönlendirildi.Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın sonrası itfaiye ekipleri, olay yerinde soğutma çalışmalarına devam ediyor.