Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adana'da İş Yeri Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da dört katlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 16:41
Adana'da İş Yeri Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da Yangın Olayı

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen yangın, 4 katlı bir iş yerinde patlak verdi. Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki oto yedek parça satışının yapıldığı iş yerinin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın İhbarı ve Müdahale

Olayın hemen ardından iş yeri çalışanları durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye intikal eden polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yangına hızlıca müdahale etti.Dumandan Etkilenen Çalışanlar

Yangını söndürmeye çalışan iki kişi, dumandan hafif şekilde etkilendi. Sağlık ekipleri, bu iki kişiye ambulans içinde müdahale ederek ilk yardımı sağladı.

İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesi

İtfaiye ekipleri, alevlerin kısa sürede yayıldığı iş yerinde etkili bir çalışma yürütmek suretiyle yangını kontrol altına aldı. Olay sırasında bulvarda uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik kontrollü şekilde yönlendirildi.Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın sonrası itfaiye ekipleri, olay yerinde soğutma çalışmalarına devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar