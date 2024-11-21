Adana'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Silahlı Saldırı ve Haraç İsteği

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 2 Kasım gecesi bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından haraç talep eden 3 zanlı tutuklandı. Gürselpaşa Mahallesi'nde Mevlüt A.'ya ait ofise, başlarında kask bulunan motosikletli iki kişi tarafından

Kalaşnikof piyade tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırganlar olayın ardından hızla bölgeden kaçtı.

Kurşunların ofisin duvarı ve camlarına isabet etmesinin ardından, şüpheliler bir gün sonra Mevlüt A.'yı telefonla arayarak 300 bin lira haraç talep etti.

Görevli Ekiplerin Detaylı İstihbaratı

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için hemen harekete geçti. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, saldırıyla bağlantılı 4 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Saklandıkları adresin tespiti sonrası düzenlenen operasyonda, Mustafa T. (18), Altay B. (23), onlara yardım eden Hasin (23) ve kardeşi Yusuf Ali Ö. (19) yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda hafif makineli tüfek, tabanca, 104 mermi ve çelik yelek ele geçirildi. Olayda kullanılan motosiklet de adreste bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar Mustafa T, Altay B. ve Hasin Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yusuf Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Şüphelilerin ofise yönelik saldırının ardından kaçışları, bölgedeki bir binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.