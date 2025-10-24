Adana'da işçi servisi motosiklete çarptı — sürücü yaşamını yitirdi

Kaza Ayrıntıları

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen kazada, D-400 kara yolu üzerinde işçileri taşıyan bir minibüs, aynı yönde seyreden bir motosiklete çarptı.

Kaza sonucu motosikletin sürücüsü minibüsün altında kalarak sürüklendi. Bu süreçte minibüsün motor kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldükten sonra ulaşılan motosiklet sürücüsünün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde işçi servisinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada, servisin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.