Adana'da Jandarma Operasyonu: 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

Adana'da jandarmadan skunk operasyonu: 11 kilo ele geçirildi
Şüpheli M.E.Ü. tutuklandı
Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda M.E.Ü. isimli şahıs gözaltına alındı.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
OPERASYONDA 11 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ.