Adana'da Jandarma Operasyonu: 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

Adana'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 kilo skunk ele geçirildi; M.E.Ü. gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 08:52
Şüpheli M.E.Ü. tutuklandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda M.E.Ü. isimli şahıs gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

