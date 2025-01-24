Adana'da Kaçak 720 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, şüpheli bir kamyoneti durdurarak gerçekleştirdikleri aramada 720 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kamu sağlığını tehdit eden bu kaçak alkol ile ilgili olarak, kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Olay, durdurulan araçtaki maddenin yasal olmayan yollarla edinildiği ve satışa sunulacağı ihtimali üzerine gerçekleştirilen denetimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer, kaçakçılığa karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtirken, halkı bu tür ürünlerden uzak durmaları konusunda da uyardı.

Adana'da kaçak 720 litre etil alkol ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.