Adana'da Kaçak İçki Operasyonu: 706 Litre Ele Geçirildi, 16 Gözaltı

Operasyon ve ele geçirilenler

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Adana merkez ve Ceyhan ilçesinde kaçak içki üretildiği ve satıldığı yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine yaklaşık 400 polis ile eş zamanlı olarak 20 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 706 litre kaçak alkol, 25 şişe kaçak içki, 7 litre aroma verici alkol likidi ve 169 aroma verici alkol kiti ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

