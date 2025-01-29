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Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: İş Yeri Sahibi Gözaltında

Adana'da yapılan operasyonda, 2 bin 750 paket kaçak sigara ve 44 elektronik sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:24
Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: İş Yeri Sahibi Gözaltında

Adana'da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 750 paket kaçak sigara ve 44 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İlgili ekipler, söz konusu iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak ürün tespit etti. Ele geçirilen kaçak sigaralar, piyasa değerine göre önemli bir miktarı temsil etmekte.

Olayın ardından iş yerinin sahibi gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Bu tür operasyonlar, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sıklıkla gerçekleştirilmektedir.

Adana'da kaçak 2 bin 750 paket sigara ve 44 elektronik sigara ele geçirilen iş yerinin sahibi...

Adana'da kaçak 2 bin 750 paket sigara ve 44 elektronik sigara ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

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