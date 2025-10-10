Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında, Tonlarca Tütün Ele Geçirildi

Adana'da KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı; yüz binlerce makaron, tonlarca tütün ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 10:25
Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında, Tonlarca Tütün Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılık Operasyonunda 20 Zanlı Gözaltına Alındı

KOM ekipleri eş zamanlı baskınlarla geniş çaplı ele geçirme gerçekleştirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda toplam 20 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen kaçak ürünler arasında 925 bin 900 makaron (bunların 56 bin 700'ü tütün doldurulmuş), 2 ton 263 kilogram tütün, 85 kilogram nargile tütünü, 1.954 paket sigara, 129 elektronik sigara likidi, 16 cep telefonu ile 138 sanayi ve piknik tüpü bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon anı ve ekiplerin adreslerde yaptığı aramalar, polis kamerasınca kayda alındı.

KOM ekiplerinin yürüttüğü soruşturma ve ele geçirilen malzemelerle ilgili işlemler devam ediyor.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı....

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda kaçak 56 bin 700'ü tütün doldurulmuş 925 bin 900 makaron, 2 ton 263 kilogram tütün, 85 kilogram nargile tütünü, 1954 paket sigara, 129 elektronik sigara likidi, 16 cep telefonu, 138 sanayi ve piknik tüpü ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı....

İLGİLİ HABERLER

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: 'Türkçe Kolay Dil' ile Öğrenme Güçlüğünde Erişim Kolaylaşacak
2
Osaka 2025 Expo: Japonya'da 55 Yıl Sonra Açılan Fuar 25 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı
3
Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik Kurslarıyle 100 Yükümlü Meslek Ediniyor
4
Ağrı'da Hatice Sarıgül'den Dünya Kız Çocukları Günü'nde Köy Kızlarına Restoran Daveti
5
Taşcıer: Sayıştay'ın 2024 SGK Raporu — 50 milyarlık tecil görünmüyor
6
Adana'da Kafeye Av Tüfeğiyle Saldırı Güvenlik Kamerasında
7
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi