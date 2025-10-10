Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında, Tonlarca Tütün Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılık Operasyonunda 20 Zanlı Gözaltına Alındı

KOM ekipleri eş zamanlı baskınlarla geniş çaplı ele geçirme gerçekleştirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda toplam 20 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen kaçak ürünler arasında 925 bin 900 makaron (bunların 56 bin 700'ü tütün doldurulmuş), 2 ton 263 kilogram tütün, 85 kilogram nargile tütünü, 1.954 paket sigara, 129 elektronik sigara likidi, 16 cep telefonu ile 138 sanayi ve piknik tüpü bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon anı ve ekiplerin adreslerde yaptığı aramalar, polis kamerasınca kayda alındı.

KOM ekiplerinin yürüttüğü soruşturma ve ele geçirilen malzemelerle ilgili işlemler devam ediyor.

