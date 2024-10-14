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Adana'da Kadın Cinayeti ve İntihar Olayı

Adana'da bir kadın tabancayla öldürüldü, şüpheli daha sonra kendini vurdu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:14
Adana'da Kadın Cinayeti ve İntihar Olayı

Adana'da Trajik Olay

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen korkunç bir olayda, bir kadın tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın zanlısı, aynı silahı kullanarak intihar etti.

Karslılar Mahallesi'nde Gelişen Olaylar

Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda park halindeki bir otomobilden gelen silah sesi, çevredeki vatandaşlar tarafından duyuldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Poleis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

İhbarın ardından, olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta yapılan incelemede, sürücü koltuğundaki Emre Naynal (37) ile yanındaki Ayşegül Sefer (40)'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayın Seçilimi

Yapılan araştırmalar sonucunda, Naynal'ın Sefer'i tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Cenazeler, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Adana'da Kadın Cinayeti ve İntihar Olayı

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