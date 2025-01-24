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Adana'da Kadın Cinayetinde 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da 23 yaşındaki Gamze Alır'ın öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:50
Adana'da Kadın Cinayetinde 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Kadına Yönelik Şiddet Olayında 3 Tutuklama

Adana'da meydana gelen bir kadının cinayetiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. 10 Ocak'ta, Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvarı'ndaki bir narenciye bahçesinde iki çocuk annesi Gamze Alır (23) hayatını kaybetti. Olayın ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Murat A. (51), Döne B. (21), Savaş G. (42), Halil İbrahim A. (58) ve Nurgül A. (29) yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat A., Döne B. ve Savaş G. tutuklanırken, Halil İbrahim A. ve Nurgül A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından, Gamze Alır'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerine tabi tutuldu ve cenazesi Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. Şimdi, cinayetle ilgili daha fazla bilgi edinmek için şüphelilerin ellerinden alınan barut izi test sonuçları bekleniyor.

Olay, narenciye bahçesinden silah sesleri duyan vatandaşların 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine yapmış olduğu ihbarla ortaya çıktı. Gamze Alır, tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti.

Adana'da bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına altına alınan 5 şüpheliden 3'ü...

Adana'da bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına altına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'da bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına altına alınan 5 şüpheliden 3'ü...

Adana'da bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına altına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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