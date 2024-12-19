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Adana'da Kafeye Kurşun Sıkan 2 Zanlı Tutuklandı

Adana'da bir kafeye yönelik silahlı saldırıda iki zanlı tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:54
Adana'da Kafeye Kurşun Sıkan 2 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Silahlı Saldırı ve Tutuklamalar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir kafeye yapılan silahlı saldırı sonrası iki zanlı tutuklandı. 1 Aralık tarihinde gerçekleşen olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda, Mehmet B. (51) tarafından işletilen kafede meydana geldi. Gece kapalı olduğu bir vakitte, bir otomobilden tabancayla ateş açıldığı bildirildi. Saldırıda yaralanan kimse olmazken, iş yerinin duvarları ve camları çok sayıda kurşunla hasar gördü.

Mehmet B.'nin durumu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine, Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri hızlı bir şekilde olaya müdahale etti. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, saldırının failleri olarak tespit edilen Samet A. (18) ve Ertuğrul K. (23), ikametlerine düzenlenen baskınla yakalandı.

Olayın ardından, zanlılar ile iş yeri sahibi arasında bir husumet olduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kurşunlama olayı sırasında, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler de olayın delilleri arasında yer alıyor.

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