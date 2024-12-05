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Adana'da Kahve Kutularında 825 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda kahve kutularında gizlenmiş 825 kilogram eroin ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:08
Adana'da Kahve Kutularında 825 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Adana'da Kahve Kutularında 825 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen büyük bir operasyonda, kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonun detayları ise adeta bir suç hikayesini andırıyor.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 Aralık tarihinde "Narkoçelik-50" adı verilen operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon sırasında bir tırda yapılan incelemelerde 1512 kahve kutusuna gizlenmiş 825 kilogram eroin ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan sürücü Mehmet Emin Ç. (36) ile ilgili işlemler tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikteki sorgunun ardından zanlı tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu operasyonun Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, bu projeli dosya kapsamında 10 ay boyunca süren gözlemler sonucu önemli bir başarı elde edildiğini vurguladı.

Bu operasyon, Adana'da uyuşturucu maddeyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adana'da kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına...

Adana'da kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına...

Adana'da kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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