Adana'da Kamu Arazisinde 135 Yapı Yıkıldı

Adana'da kamu arazisini işgal eden 135 yapı yıkıldı, 100 işgalin önüne geçildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:36
Adana'da Kamu Arazisinde 135 Yapı Yıkıldı

Adana'da İşgal Edilen Yapılar Yıkıldı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kamu arazisini işgal eden 135 yapının yıkıldığını duyurdu. Vali Köşger, DSİ Bölge Müdürlüğü Sami Kayhan Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, kamu arazilerinin korunmasına yönelik aldıkları önlemleri sıraladı.

Kamu Hakkını Koruma Kararlılığı

Toplantıda yaptığı açıklamada Vali Köşger, kamunun hakkını korumakta kararlı olduklarını vurguladı. Seyhan Baraj Gölü çevresi ve diğer alanlarda toplamda işgal edilen 135 yapıyı yıktıklarını, ayrıca yaklaşık 100 işgalin önüne geçtiklerini ifade etti.

Titiz Süreç Yönetimi

Vali Köşger, şu anda işlemleri devam eden 97 işgalle ilgili sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, Karataş'taki kamu arazilerinde de çalışmaların sürdüğünü ekledi. Ayrıca, idare aleyhine açılan davaların idare lehine sonuçlandığını ve işgalcilere toplam 482 bin 467 lira masraf tahakkuk ettirildiğini söyledi.

Kıyı Kanunu İhlali Cezaları

Kıyı Kanunu'na muhalefet eden 4 işgalciye 371 bin 727 lira ceza uygulandığını paylaşan Köşger, kamu arazilerinin korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya, Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, Karataş Kaymakamı Necati Aktan ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

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