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Adana'da Kamu Görevlilerine Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Başladı

Adana'da kamu görevlilerine yönelik dezenformasyonla mücadele eğitimi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:18
Adana'da Kamu Görevlilerine Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Başladı

Adana'da Kamu Görevlilerine Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Başladı

Adana'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen dezenformasyonla mücadele eğitimi, kamu görevlilerine yönelik olarak başlamıştır. Eğitim, Valilik himayesinde gerçekleştiriliyor ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nda verilmektedir.

Protokol ile İşbirliği Güçleniyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" kapsamında, eğitimler gençleri hedef alarak onlara sosyal medyadaki dezenformasyona karşı bilgi verecek, medya okuryazarlığını yaygınlaştıracak ve toplumsal farkındalık oluşturacaktır.

Vali Yardımcısından Açıklama

Eğitimin açılışında konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, eksik ve yanıltıcı bilgilerin yayılmasını engellemeyi amaçladıklarını belirtti. Küçük, bilgiye kolay erişim sağlarken, bu bilgilerin gerçekliğini sorgulamanın önemine vurgu yaptı.

Küçük; "Kişisel olarak, gördüğümün yüzde 50'sine, duyduğumun yüzde 80'ine inanamaz hale geldim. Yanıltıcı bilgilerle sürekli 'bombalanıyoruz'. Bu durum, toplumda yıkıcı ve tamir edilemez hasarlara yol açmaktadır." dedi.

Dijital Okuryazarlığın Önemi

Küçük, olağanüstü dönemlerde yayılan yanıltıcı bilgilerin toplumu olumsuz etkilediğini belirtiyor ve gençlerin dijital okuryazarlık konusunda daha iyi bir eğitim alması gerektiğinin altını çiziyor.

Eğitimlerin Hedefi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Yalınız, eğitimlerle dijital medya okuryazarlığını artırmayı, sorgulama yeteneklerini geliştirmeyi ve dezenformasyon farkındalığını oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Eğitimlerin 2 gün süreceği açıklandı.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de bilginin güvenilirliğini sorgulamanın önemini vurgulayarak, dezenformasyonla mücadelenin eğitim kurumlarında işlemeye devam ettiğini belirtmiştir.

Toplantıya protokol üyeleri ile eğitim alacak kamu çalışanları katılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamu görevlilerine yönelik...

Adana'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamu görevlilerine yönelik dezenformasyonla mücadele eğitimi verilmeye başlandı. Vali Yardımcısı İbrahim Küçük (sol 3) eğitimin açılışına katıldı.

Adana'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamu görevlilerine yönelik...

Adana'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamu görevlilerine yönelik dezenformasyonla mücadele eğitimi verilmeye başlandı. Vali Yardımcısı İbrahim Küçük (sol 3) eğitimin açılışına katıldı.

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