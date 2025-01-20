Adana'da Kapkaç Olayının Şüphelisi 14 Yaşındaki Genç Yakalandı

Adana'da çocuğun cep telefonunu kapkaçla çalan 14 yaşındaki şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:51
Adana'da Kapkaç Olayının Şüphelisi 14 Yaşındaki Genç Yakalandı

Adana'da Kapkaç Suçuyla Mücadele Devam Ediyor

Adana'da yürüyen bir çocuğun cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 14 yaşındaki şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 13 Ocak tarihinde merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda gerçekleşti. 13 yaşındaki M.K. adlı çocuğun elindeki cep telefonu, bir şüpheli tarafından çalındı.

Polisin Çalışmaları Sonucunda Şüpheli Tespit Edildi

Olayın ardından polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin M.Ö. olduğunu belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda zanlı, evinde gözaltına alındı.

Yapılan ev aramasında, çalınan cep telefonu ele geçirildi ve M.K.'nin ailesine iade edildi. Şüpheli M.Ö. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayın Görüntüleri Güvenlik Kamerasında Yer Aldı

Olayın yaşandığı andaki kapkaç, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, zanlının yakalanması için yapılan çalışmalar başarılı oldu.

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