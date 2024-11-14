DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,34 -0,04%
ALTIN
2.824,59 0,65%
BITCOIN
3.125.061,84 -0,97%

Adana'da Kapkaççı Kameralarla Yakalandı ve Tutuklandı

Adana'da cep telefonunu çalan kapkaççı, güvenlik kameralarının tespitiyle yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:12
Adana'da Kapkaççı Kameralarla Yakalandı ve Tutuklandı

Adana'da Kapkaç Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde, 63 yaşındaki E.Y.'nin cep telefonunu kapkaç yaparak çalan şüpheli M.A. (29) tutuklandı.

Olay, E.Y. otobüs beklerken, cep telefonuyla görüşme yaptığı sırada meydana geldi. Yanına oturan bir kişi, E.Y.'nin telefonunu elinden alarak kaçmaya başladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi ve şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. M.A., evinde yapılan baskınla gözaltına alındı. Ancak, çalınan cep telefonuna ulaşılamadı.

Adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olay yerinden kaçışı ve çaldığı cep telefonunu incelemesi güvenlik kameralarıyla kaydedilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MİA'dan Her Ay Yeni Yayın Önerisi: İlk Kitap Nizamülmülk'ün Siyasetname'si
2
Bakan Ersoy, Öğrencilerin Kültürel Miras Bilincine Dikkat Çekti
3
Türkiye ve Azerbaycan'dan Tarımda Güçlü İşbirliği Mesajı
4
İnsan Hakları Avukatı Zaha Hassan: "Trump Nobeli İstiyor!"
5
Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı Çevre ve Ekoloji Bakanları Toplantısı
6
KVKK, Sosyal Medya Platformu X'e 1 Milyon 470 Bin Lira Ceza Kest
7
Denk Partisi, İsrailli Taraftarların Yargılanmasını Talep Ediyor

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak