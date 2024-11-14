Adana'da Kapkaççı Kameralarla Yakalandı ve Tutuklandı

Adana'da Kapkaç Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde, 63 yaşındaki E.Y.'nin cep telefonunu kapkaç yaparak çalan şüpheli M.A. (29) tutuklandı.

Olay, E.Y. otobüs beklerken, cep telefonuyla görüşme yaptığı sırada meydana geldi. Yanına oturan bir kişi, E.Y.'nin telefonunu elinden alarak kaçmaya başladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi ve şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. M.A., evinde yapılan baskınla gözaltına alındı. Ancak, çalınan cep telefonuna ulaşılamadı.

Adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olay yerinden kaçışı ve çaldığı cep telefonunu incelemesi güvenlik kameralarıyla kaydedilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.