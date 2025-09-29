Adana'da kapkaçla cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı

Adana Çukurova'da sokakta yürüyen Meryem G.'nin cep telefonu kapkaçla çalındı; güvenlik kameralarıyla tespit edilen 2 zanlı Hatip E. ve Arda Ö. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:16
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta yürüyen bir kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi; olayla ilgili iki zanlı tutuklandı.

Olayın detayları

Olay, Güzelyalı Mahallesi 77129 Sokak'ta 25 Eylül tarihinde gerçekleşti. Motosikletli iki zanlı, yürüyüş yapan Meryem G'nin yanına yaklaşıp, sürücünün arkasındaki zanlının kadının elindeki cep telefonunu aldığı ve zanlıların olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Hatip E. (25) ile Arda Ö. (19) olduğunu belirledi ve her iki zanlıyı da gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılardan ekipler tarafından ele geçirilen çalınan cep telefonu mağdura, Meryem G'ye teslim edildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Hatip E. ve Arda Ö., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay anına ilişkin görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma dosyasına eklendi.

