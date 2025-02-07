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Adana'da Kar Mahsurunu Aşan 15 Maden İşçisi Kurtarıldı

Adana'nın Feke ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan 15 maden işçisi, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:10
Adana'da Kar Mahsurunu Aşan 15 Maden İşçisi Kurtarıldı

Adana'da Karda Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi kırsalında, kar nedeniyle mahsur kalan 15 maden işçisi başarılı bir şekilde kurtarıldı. Yoğun kar yağışı sonucu yolların kapanması ile evlerine dönemeyen işçiler, cep telefonları üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, işçilerin gönderdiği mesajlar üzerine anında harekete geçti. Yolun açılması için gerekli ekipleri yönlendiren Özen, bölgedeki durumu yakından takip etti.

Ekipler, yaklaşık 5 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından yolu açmayı başardı. Yolun açılması ile birlikte işçiler, kendi araçlarıyla maden ocağından güvenli bir şekilde ayrılarak evlerine doğru yola çıktı.

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