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Adana'da kargo operasyonu: Gönderilen kolilerden 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da kargo operasyonu: Gönderilen kolilerden 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Narkotik ekipleri, Adana'da bir kargo dağıtım merkezinde klima yedek parçalarının arasına gizlenmiş iki koliyi fark etti. Yapılan incelemede, iki kolide 110 bin adet uyuşturucu hap olduğu ortaya çıktı.