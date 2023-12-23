Adana'da kargo operasyonu: Gönderilen kolilerden 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik ekipleri, Adana'da bir kargo dağıtım merkezinde klima yedek parçalarının arasına gizlenmiş iki koliyi fark etti. Yapılan incelemede, iki kolide 110 bin adet uyuşturucu hap olduğu ortaya çıktı.

Adana'da kargo operasyonu: Gönderilen kolilerden 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Adana'da klima parçaları arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu. İl Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen operasyonda ekiplere bir kargo firmasına yönelik ihbar geldi. 

Gelen ihbarda kargo firmasının dağıtım merkezinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi yer aldı. Bu ihbarla harekete geçen ekipler kargo firmasına baskın düzenledi. 

Baskında kargo dağıtım merkezinde incelenen koliler içerisinde klima yedek parçaları ile karşılaşan ekipler parçaları ayrıntılı incelediğinde ise 110 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. 

Uyuşturucu hapları kargoya verenler hakkında soruşturma sürüyor.

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