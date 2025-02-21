Adana'da Kargo Paketinde 708 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Adana'da bir kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:12
Adana'da Kargo Paketinde 708 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ile Mücadele

Kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik olarak yürütülen bu çalışmaların bir parçası olarak, kargo paketine gizlenmiş halde tespit edilen elektronik sigaralar, güvenlik güçlerinin dikkatli takibi sayesinde ele geçirildi.

Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı sıfır tolerans politikası izleneceğini ifade etti.

Adana'da kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına...

Adana'da kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT 2, 6. Yılını Özgün İçeriklerle Kutluyor
2
Adana'da Kargo Paketinde 708 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
3
Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!
4
Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı
5
İsrail, Gazze'ye Konteyner Evlerin Girişini Engellemeye Devam Ediyor
6
Konya'da Dekan Yardımcısını Vuran Öğrenci Hayatını Kaybetti

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!