Adana'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ile Mücadele

Kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik olarak yürütülen bu çalışmaların bir parçası olarak, kargo paketine gizlenmiş halde tespit edilen elektronik sigaralar, güvenlik güçlerinin dikkatli takibi sayesinde ele geçirildi.

Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı sıfır tolerans politikası izleneceğini ifade etti.

Adana'da kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.