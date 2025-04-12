DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 0%
ALTIN
3.957,95 0%
BITCOIN
3.234.793,33 0,15%

Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Cumali Tim İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 23:02
Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Cumali Tim İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da 7 Yaşındaki Çocuğun Kayıp İhbarı

Adana'nın Karataş ilçesinde, Bahçe Mahallesi'nde sabah saat 09.00'dan beri kayıp olan 7 yaşındaki Cumali Tim için arama çalışmaları devam ediyor.

Aile Durumu İhbar Etti

Cumali'nin ailesi, uzun süre haber alamadıkları çocuklarını bulmak için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine başvurdu. Jandarma, acil bir şekilde bölgeye sevk edilirken, arama çalışmalarına destek vermek üzere AFAD ve sualtı ekipleri de yönlendirildi.

Arama Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor

Çocuğun bulunmasına yönelik yürütülen arama faaliyetlerinde, iz takip köpekleri ve dron gibi teknolojik araçlar kullanılıyor. Ekipler, bölgedeki her noktayı titizlikle taramaya devam ediyor.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Arama...

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına AFAD ve sualtı ekipleri de destek verdi.

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Arama...

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına AFAD ve sualtı ekipleri de destek verdi.

İLGİLİ HABERLER

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Uluslararası Balkan Tiyatro Festivali'nde 'Taj Mahal Muhafızları' Oyunu Sahnelendi
2
Sivas'ta Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
3
Mardin'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
4
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Türkiye ile İlişkilerin Normalleşmesi Hedefleniyor
5
Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Muş'ta Kış Şartlarında Mahsur Kalan 60 Kişi Kurtarıldı
7
Kerkük'te Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık