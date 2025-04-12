Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Cumali Tim İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da 7 Yaşındaki Çocuğun Kayıp İhbarı

Adana'nın Karataş ilçesinde, Bahçe Mahallesi'nde sabah saat 09.00'dan beri kayıp olan 7 yaşındaki Cumali Tim için arama çalışmaları devam ediyor.

Aile Durumu İhbar Etti

Cumali'nin ailesi, uzun süre haber alamadıkları çocuklarını bulmak için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine başvurdu. Jandarma, acil bir şekilde bölgeye sevk edilirken, arama çalışmalarına destek vermek üzere AFAD ve sualtı ekipleri de yönlendirildi.

Arama Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor

Çocuğun bulunmasına yönelik yürütülen arama faaliyetlerinde, iz takip köpekleri ve dron gibi teknolojik araçlar kullanılıyor. Ekipler, bölgedeki her noktayı titizlikle taramaya devam ediyor.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına AFAD ve sualtı ekipleri de destek verdi.

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına AFAD ve sualtı ekipleri de destek verdi.