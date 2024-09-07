Adana'da Kayınpederinin Evine Silahlı Saldırı: Zanlı Yakalandı

Adana'da Silahlı Saldırı Olayı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir şahıs kayınpederinin evine silahla saldırdı. Olay, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleşirken, şüpheli güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

Olayın Gelişimi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, motosikletli iki kişinin bir eve tabancayla ateş etmesi üzerine harekete geçti.

Şüpheli Tespit Edildi

Polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi ve tabanca kullanan kişinin ev sahibinin damadı olarak bilinen R.S. olduğunu tespit etti.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, R.S.’yi gözaltına alarak, ruhsatsız bir tabanca ile birlikte 8 mermi buldu.

Polis Çalışmaları Devam Ediyor

Şüpheli R.S., Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi’ne götürülürken, motosikleti kullanan diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Güvenlik Kameralarının Önemi

Şüphelinin, motosikletle geldiği ve evin önünde tabancayla ateş açması, olay anında güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, adli süreç için önemli bir delil oluşturuyor.