DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.660.783,36 -0,33%

Adana'da Kaza Oranı Yüksek Kesimde Acil Önlem Çağrısı

Adana Çukurova'da sık yaşanan kazalar, yerel halkı kasis talebiyle harekete geçirdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:42
Adana'da Kaza Oranı Yüksek Kesimde Acil Önlem Çağrısı

Güvenlik Kamerası Kazaları Belgeliyor

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Huzurevleri Mahallesi'nde 77140 Sokak ile İsmet Atlı Bulvarı'nın kesişim noktası, sık kazaların yaşandığı bir bölge haline geldi. Bu kritik noktayla ilgili düzenlenen güvenlik kameraları kayıtları, yaşanan trafik kazalarını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Mahalle Sakinlerinden Kasis Talebi

Bölge halkı, kazaların sıkça yaşanması nedeniyle belediye ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne kasis yapılması talebiyle başvuruda bulundu. Eczacı Selin Öztanrıöver Solak, her hafta bu caddede en az bir kaza meydana geldiğini belirterek, "Bu kazaların bazıları ölümlü ya da ağır yaralanmalı oluyor. Bulvara ambulans yolu olduğu için kasis konulamıyormuş. Ancak, hesaplamamız gereken bir şey var; sokakların ana yol gibi algılandığı bu bölgede kazalar kaçınılmaz hale geliyor. Sokaklara kasis konulması, ölümlü kazaların azalması açısından kritik önemi taşıyor," dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yılmaz ise, benzer bir talepte bulunarak, "Sürekli kazaların yaşandığı bu bölge için muhtarlık, belediye ve CİMER'e başvurduğumuzda sonuç alamadık. Ayrıca, burada bir okul da bulunuyor. Son iki yılda haftada en az bir kaza meydana geliyor. Derhal bir çözüm istiyoruz," şeklinde konuştu.

Görüntüler Kazaları Belgeliyor

Bölgede meydana gelen bazı kazaların görüntüleri, iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kaza talebinin ne denli acil olduğunu gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin Emanetine Sahip Çıkmalıyız
2
TİKA, Arnavutluk'ta Eğitim Desteklerini Genişletiyor
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik Programla Refah Seviyesi Artacak
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Açıklaması: Somut Sonuçlar Yolda
5
BMGK Sudan'daki Tırmanan Şiddeti Kınıyor ve Çözüm Çağrısında Bulunuyor
6
Ankara'da 4 Bin 515 Tarihi Sikke ve Obje Ele Geçirildi
7
Refah Sınır Kapısı, Yaralıların Tahliyesi İçin Açıldı: 50 Çocuk Mısır'a Geçti

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!