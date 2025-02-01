Adana'da Kaza Oranı Yüksek Kesimde Acil Önlem Çağrısı

Güvenlik Kamerası Kazaları Belgeliyor

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Huzurevleri Mahallesi'nde 77140 Sokak ile İsmet Atlı Bulvarı'nın kesişim noktası, sık kazaların yaşandığı bir bölge haline geldi. Bu kritik noktayla ilgili düzenlenen güvenlik kameraları kayıtları, yaşanan trafik kazalarını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Mahalle Sakinlerinden Kasis Talebi

Bölge halkı, kazaların sıkça yaşanması nedeniyle belediye ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne kasis yapılması talebiyle başvuruda bulundu. Eczacı Selin Öztanrıöver Solak, her hafta bu caddede en az bir kaza meydana geldiğini belirterek, "Bu kazaların bazıları ölümlü ya da ağır yaralanmalı oluyor. Bulvara ambulans yolu olduğu için kasis konulamıyormuş. Ancak, hesaplamamız gereken bir şey var; sokakların ana yol gibi algılandığı bu bölgede kazalar kaçınılmaz hale geliyor. Sokaklara kasis konulması, ölümlü kazaların azalması açısından kritik önemi taşıyor," dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yılmaz ise, benzer bir talepte bulunarak, "Sürekli kazaların yaşandığı bu bölge için muhtarlık, belediye ve CİMER'e başvurduğumuzda sonuç alamadık. Ayrıca, burada bir okul da bulunuyor. Son iki yılda haftada en az bir kaza meydana geliyor. Derhal bir çözüm istiyoruz," şeklinde konuştu.

Görüntüler Kazaları Belgeliyor

Bölgede meydana gelen bazı kazaların görüntüleri, iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kaza talebinin ne denli acil olduğunu gözler önüne seriyor.