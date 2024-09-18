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Adana'da Kemik İliği Nakli İçin Bağışçı Olma Çağrısı

Adana'da kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:14
Adana'da Kemik İliği Nakli İçin Bağışçı Olma Çağrısı

Adana'da Kemik İliği Nakli İçin Bağışçı Olma Çağrısı

Adana'da kemik iliği nakli bekleyen hastalar için önemli bir çağrı yapıldı. Kentte özel bir hastanede düzenlenen Kemik İliği Nakli Aile Buluşması etkinliği, sağlığına kavuşan çocuklar ve tedavi sürecindeki ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kemik İliği Nakli Hakkında Bilgilendirme

Etkinlikte, Hastanenin Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Direktörü ve Çocuk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Bülent Antmen, kemik iliği gerektiren hastalıklarla ilgili ebeveynlere önemli bilgiler sundu. Antmen, her yıl Eylül ayının üçüncü haftasının Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü olarak kutlandığını belirtti.

Bağışçı Sayısında Artış Gerekiyor

Yapılan açıklamalara göre, dünya genelinde 40 milyon bağışçı bulunurken, Türkiye'de bu sayı 1 milyonu geçti. Antmen, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK)'nün ülkedeki nakillerin %80'ini karşıladığını ifade ederek, her yıl yaklaşık 10 bin yeni bağışçıya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kanseri Yenen Savcıdan Çağrı

Adana Cumhuriyet Savcısı Yasir Açık, 4 yaşında yakalandığı kanseri atlattıktan sonra kök hücre bağışçılığı konusunda farkındalık yaratmaya çalıştığını dile getirerek, eğitimler verdiğini ifade etti. Açık, “İnsanlar bilgilendiklerinde bağış yapmaya daha istekli oluyor,” dedi.

Hayat Kurtaran Donörler

Etkinlikte, 2 yıl önce ilik nakli olan 17 yaşındaki Osman Kürşat Renkliova, uygun bir donör sayesinde hayatının çok daha iyi hale geldiğini belirterek, gönüllü bağışçıların önemli rol oynadığını vurguladı.

Destek İçin Çağrı

İki yıl önce kardeşinden yapılan nakille sağlığına kavuşan Melek Sürer, kemik iliği bağışının kritik önemine dikkat çekerek, yardım etmek isteyen herkesi donör olmaya davet etti.

Eğlenceli Anlar

Etkinlik sırasında çocuklar palyaço eşliğinde eğlendi. Hastane doktorları Prof. Hatice İlgen Şaşmaz ve Uzm. Dr. Utku Aygüneş de etkinliğe katıldı.

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu. Kentte...

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu. Kentte özel bir hastanede, Kemik İliği Nakli Aile Buluşması programı düzenlendi. Sağlığına kavuşanlarla tedavisi süren çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlikte kemik iliği nakline dikkat çekildi.

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu. Kentte...

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu. Kentte özel bir hastanede, Kemik İliği Nakli Aile Buluşması programı düzenlendi. Sağlığına kavuşanlarla tedavisi süren çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlikte kemik iliği nakline dikkat çekildi.

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu. Kentte...

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu. Kentte özel bir hastanede, Kemik İliği Nakli Aile Buluşması programı düzenlendi. Sağlığına kavuşanlarla tedavisi süren çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlikte kemik iliği nakline dikkat çekildi.

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu. Kentte...

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu. Kentte özel bir hastanede, Kemik İliği Nakli Aile Buluşması programı düzenlendi. Sağlığına kavuşanlarla tedavisi süren çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlikte kemik iliği nakline dikkat çekildi.

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu. Kentte...

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu. Kentte özel bir hastanede, Kemik İliği Nakli Aile Buluşması programı düzenlendi. Sağlığına kavuşanlarla tedavisi süren çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlikte kemik iliği nakline dikkat çekildi.

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu. Kentte...

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu. Kentte özel bir hastanede, Kemik İliği Nakli Aile Buluşması programı düzenlendi. Sağlığına kavuşanlarla tedavisi süren çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlikte kemik iliği nakline dikkat çekildi.

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu. Kentte...

Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu. Kentte özel bir hastanede, Kemik İliği Nakli Aile Buluşması programı düzenlendi. Sağlığına kavuşanlarla tedavisi süren çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlikte kemik iliği nakline dikkat çekildi.

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