Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor

Adana Seyhan'da Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'ndaki keskin viraj sık kaza yaratıyor; esnaf Yalçın Parmak işine kamera taktı, mahalle sakinleri yolun düzeltilmesini istiyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 10:05
Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda sık kaza

Adana'nın Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'ndaki keskin viraj, sürücüler ve bölge sakinleri için sürekli tehlike oluşturuyor. Bölgede çok sayıda aracın zarar gördüğü ve yaralanmaların yaşandığı kazalar, mahalleliyi tedirgin ediyor.

Bölge esnafı ve sakinleri yolun bir an önce düzeltilmesini talep ediyor. Güvenlik endişeleri üzerine iş yeri sahibi Yalçın Parmak (41), yaşanan kazaları belgelemek amacıyla iş yerine güvenlik kamerası taktırdı. Parmak'ın kameraya yansıyan görüntülerde, virajda sık sık çarpışma ve hasar anları yer aldı.

Parmak, "Her gün virajda kaza oluyor. Buraya bir önlem alınması gerekiyor. Çok sayıda araç zarar gördü. Bunu belgelemek için iş yerime güvenlik kamerası taktırdım. Bazı günler birden fazla kaza oluyor" dedi.

Mahallede 30 yıldır yaşayan Yusuf Kenan Ağır (73) ise bölgedeki kazı sayısının çok yüksek olduğunu vurguladı ve yetkililere çağrıda bulundu. Ağır, "Bu bulvar yapıldığından bu yana çok kaza oldu. Belki 300 kaza olmuştur. Yaralananlar oldu, aracı zarar görenler oldu. Kaza nedeniyle araçlar ya kaldırıma vuruyor ya da yan taraftaki evin bahçesine uçuyor. Bu durumdan çok rahatsız olduğumuzu söylemek isterim. Buraya yetkililer bir önlem alsın" diye konuştu.

Esnaf ve mahalle sakinleri, benzer kazaların tekrar etmemesi için yetkililerden acil düzenleme ve önlem bekliyor.

