Adana'da kırmızı ışık ihlali: Araç muayenesine yetişmeye çalışırken seyis ağır yaralandı

Adana'da kırmızı ışığı geçen otomobil, seyis Resul Taş'a çarptı; aile sürücünün araç muayenesi randevusuna yetişmeye çalıştığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:34
Kaza anları araç ve güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 3 Kasım tarihinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda gerçekleşti.

Kaza anı ve ilk müdahale

Kavşakta kırmızı ışığı ihlal eden, sürücülüğünü İ.K.'nin yaptığı 31 AYD 39 plakalı BMW otomobil ile ara yoldan caddeye çıkan seyis Resul Taş (40) idaresindeki 01 AZF 225 plakalı elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Taş yola savrulurken, BMW refüje çarpıp karşı şeride geçti ve Y.U. idaresindeki 33 AZP 472 plakalı kamyonete çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralanan sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü İ.K.'nin ifadesi alındı ve sevk edildiği adliyeden adli kontrolle serbest kaldı.

Taş'ın sağlık durumu ve aile açıklamaları

Seyis olarak Adana Hipodromu'nda çalışan Resul Taş yoğun bakımda tedavi görüyor. Aile, hastane önünde bekleyişini sürdürüyor. Yeğeni Nurullah Taş gazetecilere yaptığı açıklamada amcasının durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Yeğeninin aktardığına göre Taş'ta 3 gündür beyin kanaması mevcut; omurga, kafa tası, yüz ve bel kırıkları bulunuyor. Taş'ın sağ gözünde patlama olduğu ve sağ gözünün alındığı, ameliyatın 7 saat sürdüğü ifade edildi. Sol gözün görme durumu ise uyanmasıyla birlikte değerlendirilecek. Hastaneden verilen en iyi haberin durumunun stabil olması olduğu belirtiliyor.

Taş'ın pazardan atı için maydanoz ve havuç aldığı, hipodrom ile evinin arası 2 kilometre olduğu ve bu mesafenin hız yapmayı gerektirmediği vurgulandı. Yeğeni, amcasının bisikletiyle giderken bu kazayı geçirdiğini söyledi.

Sürücü iddiası ve hukuki süreç

Aile tarafından aktarılan bilgiye göre sürücü İ.K., araç muayene randevusuna yetişmek için hız yapmış olabilir. İddialara göre sürücü randevunun Yüreğir yerine Seyhan'da olduğunu öğrenince hız yaptığı öne sürüldü. Ailenin bildirdiğine göre kadın sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor, burun kırığı mevcut.

Taş ailesi, hukuki süreçlerle ilgili bilgileri paylaşmadıklarını ve yaşadıkları acının ön planda olduğunu belirtti.

