Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: Sürücü Yaralı

Kozan'da devrilen otomobilin sürücüsü Arda Ö. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:38
Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: Sürücü Yaralı

Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, Arda Ö.'nün kullandığı 01 AIP 249 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir tarlaya devrildi. Kozan-Kadirli kara yolu üzerindeki Kayhan mevkisi'nde gerçekleşen olayda, sürücü yaralandı.

Olay yerindeki durumu bildirerek yardım çağrısında bulunan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde intikal etmesini sağladı. Ekipler, devrilen araç içinde mahsur kalan sürücü Arda Ö.'yü başarılı bir şekilde kurtardı.

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından durumu hakkında detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.

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